桃園燈會湧人潮平鎮警加強交通疏導。（呂筱蟬攝）

2020桃園燈會點燈，不少爸爸媽媽趁著週末假期，帶著小朋友前來賞燈，平鎮警分局為維持交通與會場秩序，投入大批警力在周邊道路疏導賞燈民眾，天氣雖然回溫晴朗，但仍吹著陣陣刺骨寒風，員警不辭辛勞、堅守崗位，為得就是確保活動圓滿、交通順暢。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，2020桃園燈會自109年1月31日起至2月12日，為期13天，今日天氣晴朗，展場周邊湧入大量人車，交整員警忙翻天，籲請民眾依警方指示前往停車場，也建議賞燈民眾能多加利用大眾運輸工具及接駁車，省時又方便。

平鎮新勢公園及中壢光明公園昨晚同步點燈，透過老街溪河岸公園步道連結兩大展區，讓賞燈民眾能漫步老街溪畔，悠閒觀賞主辦單位精心佈置的展燈。另外主辦單位將在每周六、日下午17時發送主題小提燈，平鎮警分局也將派員協助疏導排隊人潮，屆時請賞燈民眾多多配合。

週末連假，天氣回溫晴朗，交通流量預估倍增，警方表示，將實施多項交通管制措施，也會派員視車流狀況，即時連線警察廣播電台，提供最新路況，以利用路人能順暢通行，快樂出遊，平安返家。

(中時 )