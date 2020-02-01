蘋果公司宣布，自2月1日至9日暫時關閉中國大陸境內所有商店業務。

蘋果公司發表聲明說，武漢肺炎（2019新型冠狀病毒肺炎）疫情令人擔憂，而且死亡病例在一周內已增加將近一倍，至超過250起。出於謹慎考量，且根據頂尖醫學專家的最新評估，決定暫時關閉中國大陸境內所有蘋果辦公室、零售店和聯繫中心。

蘋果公司表示，期待能夠「盡快」重新開業。

(中時 )