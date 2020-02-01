蘋果宣布暫時關閉大陸境內所有商店至9日 17:302020/02/01 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘋果公司決定暫時關閉中國境內所有辦公室、零售店和聯絡中心。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司宣布，自2月1日至9日暫時關閉中國大陸境內所有商店業務。 蘋果公司發表聲明說，武漢肺炎（2019新型冠狀病毒肺炎）疫情令人擔憂，而且死亡病例在一周內已增加將近一倍，至超過250起。出於謹慎考量，且根據頂尖醫學專家的最新評估，決定暫時關閉中國大陸境內所有蘋果辦公室、零售店和聯繫中心。 蘋果公司表示，期待能夠「盡快」重新開業。 (中時 ) #蘋果 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德拜城隍 籲兩岸同抗疫情 04:102020/01/28 兩岸要聞 2020武漢風暴》七千多人從武漢入境？政院：14天內僅1,640入 16:212020/01/28 政治 南韓擴大入境檢測對象至中國大陸全境，但民眾認為不夠要求禁止所有大陸人入境 17:172020/01/28 國際 《觀光股》武漢肺炎衝擊，旅行社腿軟 10:002020/01/30 財經 《類股》觀光股淒慘，內需餐飲股小傷 10:512020/01/30 財經 2020武漢風暴》世衞宣佈 武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件 04:352020/01/31 國際 《金融》武漢肺炎疫情升溫，金融業對陸曝險近2兆元 08:182020/01/31 財經 亞諾法宣布 開發大陸新型冠狀病毒抗體 10:272020/01/31 財經 新加坡1日晚上起禁止所有中國大陸旅客入境或過境 21:512020/01/31 國際 影》戴口罩！陸無人機大動員 11:442020/02/01 國際 國際熱門新聞 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 - 國際 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 美國擴大旅遊禁令，再增加6國 - 國際 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 2020武漢風暴》澳加入 全球已63國對陸公民實施入境管制 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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