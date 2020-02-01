攤商拿出合約指出，合約中明載農會須負責清運垃圾。（張亦惠攝）

朴子市長吳品叡表示，公所是延續前朝政策他也相當無奈，籲農會盡快出面解決。（張亦惠攝）

議員黃嫈珺認為，農會跟攤商對合約內容認知不同，希望縣府農業處出面協調兩方。（張亦惠攝）

嘉縣朴子市果菜市場攤商1日因不滿農會收取租金，卻不按租約清運垃圾，上午載運大批市場垃圾堆置農會大門抗議，攤商自治會長陳歆婕表示，農會合約清楚寫到會清運垃圾，未經協調就片面公告停收垃圾，相當不合理。朴子市農會總幹事田志強則表示，因清運費用高農會無力負擔，才有此決議。

朴子果菜市場內部共30多個攤位，以每日每坪45元的價格向農會承租，租約2年1簽，林歆婕說，租金已較其他市場高且營業時間短，況且合約中清楚寫到農會負責垃圾清運，且因租金高，攤販每年承租成本幾乎都在20萬元以上，農會收取租金卻不做事，令人不滿。

田志強表示，果菜市場的垃圾原先由公所負責清運，清潔隊以不清理事業廢棄物為由，2018年底停止清運，農會改委由民間清運公司載運處理，1年來共支付190萬元，評估後認為沒有財力繼續負擔沉重垃圾清運費，才決議自2月1日起請攤商自行處理垃圾。

朴子市長吳品叡及縣議員黃嫈珺也到場關心，吳品叡說，公所是延續執行前市長王如經政策，她也相當無奈，呼籲農會盡快出面解決攤商問題；黃嫈珺也表示，攤商跟農會對租約內容認知截然不同，農會在春節前公告不收垃圾更讓攤商措手不及，呼籲農會再與攤商重新協調。

(中時 )