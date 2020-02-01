嘉縣朴子市果菜市場攤商1日因不滿農會收取租金，卻不按租約清運垃圾，上午載運大批市場垃圾堆置農會大門抗議，攤商自治會長陳歆婕表示，農會合約清楚寫到會清運垃圾，未經協調就片面公告停收垃圾，相當不合理。朴子市農會總幹事田志強則表示，因清運費用高農會無力負擔，才有此決議。
朴子果菜市場內部共30多個攤位，以每日每坪45元的價格向農會承租，租約2年1簽，林歆婕說，租金已較其他市場高且營業時間短，況且合約中清楚寫到農會負責垃圾清運，且因租金高，攤販每年承租成本幾乎都在20萬元以上，農會收取租金卻不做事，令人不滿。
田志強表示，果菜市場的垃圾原先由公所負責清運，清潔隊以不清理事業廢棄物為由，2018年底停止清運，農會改委由民間清運公司載運處理，1年來共支付190萬元，評估後認為沒有財力繼續負擔沉重垃圾清運費，才決議自2月1日起請攤商自行處理垃圾。
朴子市長吳品叡及縣議員黃嫈珺也到場關心，吳品叡說，公所是延續執行前市長王如經政策，她也相當無奈，呼籲農會盡快出面解決攤商問題；黃嫈珺也表示，攤商跟農會對租約內容認知截然不同，農會在春節前公告不收垃圾更讓攤商措手不及，呼籲農會再與攤商重新協調。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。