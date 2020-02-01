武漢肺炎疫情在台灣已形成社會恐慌，連近兩日，已有不少大學自行宣布延後開學，但教育部目前尚無法確定如何處理，前衛生署長楊志良表示，「這樣怪怪的」，也認為如此做法沒有必要，建議教育部聽從疾管署判斷與專業建議，協調過後再決定怎麼做。

在成功大學、中山大學宣布延後開學之後，中信金融管理學院、淡江大學也公告延後開學日，教育部將於下周一邀集百來所大學代表開會，討論因應事宜，其中論及議題勢必包含各校開學日期是否統一延後。但指揮中心昨日晚間在記者會表示，目前疫情並未進入社區，各校開學與否，請教育部自訂。

楊志良認為，目前看來，教育部與疾管署尚未取得共識，有必要請行政院長蘇貞昌出面協調，但這波武漢肺炎疫情，不只在台灣沒有出現社區感染情況，患者多以50歲到60歲以上為多數，在大陸年輕患者少，不同於H1N1病毒侵襲大宗為年輕族群，台灣的大學因此沒必要延後開學。

楊志良也說，現在各大學都是自行判斷是否延後開學，再呈報教育部，中小學則是如期開學，變成各級學校開學時程不一致，如此做法並不好，建議教育部還是看衛福部、疾管署的做法後，並取得通盤的建議，將開學時間訂立在一致的時程。

至於陸生管理引發爭議，楊志良則說，最好的辦法，則是所有陸生在疫情結束後再來台就學，本地學生與一般外籍生則照常上課，這個做法如行不通，則是可以暫時禁止來自疫區陸生入台，甚至安排陸生休學半年或1年以後再來，便可減緩很多問題。

(旺報 )