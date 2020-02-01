武漢肺炎疫情持續延燒，現在各國都緊繃神經，深怕疫情持續擴散，不過其實早在去年底時，就有8名醫師在網路上「警示」可能出現類似SARS病毒的消息，不過當時卻被武漢當地警方以造謠約談並被訓誡。

這8人在去年12月31日時發出，「在醫院內有多例SARS確診病例」、「疑似是非典型症狀」等言論，不過在今年1月1日，卻被當地公安傳喚，1月30日時宣布因為「情節輕微」所以只進行了再教育及批評，並沒有其他處分。

而這8人大多是一線醫生，其中1人是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，他去年就發現了這個情形，發出訊息只是想要提醒大家必須小心防範，不過沒想到卻被武漢公安傳喚訓誡。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光，就公開表示這8個人是「事前諸葛亮」，是相當值得敬佩，而李文亮則感嘆，「如果當初大家都有重視這件事情，或許疫情就不會如此龐大。」

而李文亮本人也在本月1日確診感染到武漢肺炎，目前正在隔離病房內接受治療，他本人也表示，「我沒有被吊銷執照，會積極配合治療爭取早日出院。」而武漢當地公安並沒有公開發表道歉，因此也讓許多網友相當憤慨。

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(中時電子報)