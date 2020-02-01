英國知名動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）主角「佩佩豬」風靡全球，深受各國的小朋友喜愛，堪稱「兒童界國際天后」。為佩佩豬配音的女星哈莉柏德（Harley Bird）1小時的酬勞高達1000英鎊（約4萬元台幣），日前突然宣布辭職，未來將由9歲童星艾蜜莉碧（Amelie Bea Smith）接手替佩佩豬配音。

綜合外媒報導，現年18歲的哈莉柏德，自5歲起擔任佩佩豬的配音員，「我詮釋佩佩豬好久了，這過程非常好玩，這已經是第13年」。哈莉柏德在去年7月時，也以佩佩豬的名義發行了音樂專輯《My First Album》，近日她發表聲明指出，將不再為佩佩豬獻聲，並預祝艾蜜莉碧一切順利。

根據外媒過去報導指出，哈莉柏德擔任佩佩豬配音員一職時，每小時可賺進1000英鎊（約4萬元台幣），每週收入高達1.2萬英鎊（480萬元台幣）。《粉紅豬小妹》的作者阿斯特利（Neville Astley）、貝加（Mark Baker）發表共同聲明，感謝哈莉柏德為佩佩豬的付出，並表示對艾蜜莉碧的發展充滿信心。

現年18歲的哈莉柏德（右）宣布卸任佩佩豬配音員一職。(圖／翻攝自推特）

《粉紅豬小妹》發行超過40種語言，在全世界118個地區播出，累積了不少忠實小粉絲。哈莉柏德為第3任佩佩豬配音員，共演出185集，而第4任配音員艾蜜莉碧曾在英國影集《EastEnders》演出過數集，她的聲音預計在本月14日情人節當天首次登場。

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(中時電子報)