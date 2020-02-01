經濟部今（1日）在臉書上指出，今日口罩已陸續出貨，預計在晚間會陸續抵達全國各地超商。（摘自經濟部臉書）

武漢肺炎造成台灣人心惶惶，隨著確診病例逐漸增加，引發口罩之亂。民眾大量搶貨，造成市場口罩已不夠充足。經濟部表示今將配送10萬片口罩制市場，但還在「趕路中」，有位媽媽分享撇步，教民眾如何自己DIY，將成人口罩做成兒童口罩來應急。

成人口罩都搶翻天，兒童口罩更是一罩難求，臉書《農藝女孩看世界》表示，有位媽媽分享了一個簡易DIY兒童口罩的方法，在口罩趕工出貨時期，讓小朋友先多一層保護。

應急撇步指示：先量一小朋友的臉型，隨後把口罩兩邊向內折，再用針線固定四個角，就可以做出暫時能用的兒童口罩。

經濟部今（1日）在臉書上指出，今日口罩已陸續出貨，預計在晚間會陸續抵達全國各地超商，有需要的民眾可以去購買。不過疫情指揮中心昨（31）提醒民眾，非必要，不用所有人都要戴口罩，有出入醫院場所、有感冒呼吸道症狀、或有慢性病的人優先使用，有需要再戴，勿過於恐慌。

(中時電子報)