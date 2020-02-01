南投燈會加碼水上划槳體驗，民眾參與踴躍。（廖志晃攝）

屎會游泳也可以划槳體驗，民眾參與踴躍。（廖志晃攝）

2020南投燈會加碼水上運動，在貓羅溪水舞區試辦SUP划槳及海洋艇親子免費體驗，吸引民眾踴躍參與；而在入夜後，立式划槳則化身為LED燈浪板，為璀璨繽紛的燈會增添色彩，也成為晚間賞燈時的吸睛亮點。

副縣長陳正昇表示，划槳讓民眾了解水域多元活動，未來，在貓羅溪水域也可規畫相關水上休閒運動設施，讓南投有更多水上休閒運動場所。

教練張晉士說，貓羅溪水域SUP立式划槳區，安排教練指導還有救生員待命，水上活動很安全，不會游泳的民眾也可體驗，另外，SUP也是時下最新興的水上活動，可以鍛練核心肌肉群，全家大小都可以參與，好玩而且一點也不難，更可透過親子同心協力划船，促進親子情感，值得推廣。

貓羅溪穿越南投市，溪南端有綠美橋，北端有新建造的浪漫情人橋，貓羅溪兩旁河堤早有設置自行車道，民眾可以騎乘自行車、跑步、散步，同時欣賞花海之美，加上水上SUP立式划槳體驗，讓貓羅溪更美麗，遊憩活動更多元。

贊助立式划槳的艾鉅公司表示，體驗活動在2月2、8、9日上午9點到下午4點都有場次，每場次提供15位民眾免費體驗，歡迎提前10分鐘到現場報名參加，該場次額滿則安排下一場次。

(中時 )