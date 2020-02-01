因天燈美照決定來台的法國交換學生Morgane（右3）與寄宿家庭一起來施放天燈。（許家寧翻攝）

2020平溪天燈節1日今晚將在平溪國中熱鬧登場，熱情民眾一早就到活動會場排隊領取天燈施放券，新北市長侯友宜將施放20呎鼠年生肖主燈，百盞天燈同步升空齊飛，祈願「一起點亮，就有希望」，早日度過肺炎疫情，畫面將壯觀震憾。

平溪天燈節曾獲評為「一生必遊的節慶」，今首登場吸引許多來自世界各地的旅客，爭睹國際級的絕美盛況，平溪會場一早就有台中民眾不畏低溫清晨7點就來等後，更有遠從法國交換生，因天燈照片選擇來台，終於一償親手到平溪小鎮放天燈心願。

呼應今年生肖鼠年，特別製作了高20呎，相當於超過2層樓高的大型造型生肖主燈來為全民祈福，因應近來「武漢肺炎」疫情，侯友宜戴上口罩帶頭防疫，強調市府團隊已做好最高標準的預防措施，參加民眾也多自主戴口罩防寒也防疫。

侯友宜晚間六點將到場，並在鼠年主燈揮墨許下今年的祈福願望，也祈願肺炎疫情能早日結束，現場點燃主燈升空後，夜空中20呎的主燈與上百盞4呎天燈同時冉冉升空齊飛的畫面，讓現場觀眾讚嘆驚呼聲不斷，國內外遊客更為之驚艷。

新北市政府表示，今天總共施放8波段100盞天燈，除了其中一波段為新北市長施放的20呎最大型生肖鼠年主燈外，其他每波段都有8呎主燈，伴隨著其他4呎天燈每波共計百盞一起施放，祈求新年擁有鼠不盡幸福「就鼠你最旺，好運鼠不完」。

(中時 )