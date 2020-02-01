消防員搶救民眾生命財產，後續常收到贈禮，只能婉拒回絕。（林和生攝）

年節相互贈禮，對於一般民眾再正常不過，但對公部門來講就是能免則免；尤其消防隊員火裡來、水裡去，搶救人民生命財產，常有人送來水果、茶葉、甚至金牌致謝，日前就有婦人堅持送來萬元紅包，讓收禮的消防分隊長趕緊通報政風單位，就怕一不小心吃上官司。

屏東消防分隊長胡文福表示，去年12月間，隊員執行一場救護勤務，一戶人家長輩獨自待在家中，家人急尋不到，立刻撥打119求救，隊員趕抵現場，發現長輩意識不清、倒臥地上，眾人趕緊將他送往醫院急救，經住院數日後已順利返家。

「再晚幾分鐘恐怕沒了性命」，受助家屬趁著農曆年節親至分隊，手拿紅包要求隊上長官一定要收下，且交代讓分隊自行運用，由於對方情緒激動，胡文福拿到後隨即通報並轉交政風單位，經清點共有現金1萬元。

胡文福表示，過去消防隊員收到民眾的贈禮五花八門，舉凡自家種得水果、農產，家裡養得雞鴨，還有答謝牌匾貼上金箔，這次拿到現金真的也是很頭大。

他強調，消防隊員對於救災救護、保護人民財產安全都是責任，不需要刻意酬謝，當然知道對方好意，但不論價值多寡，他們不能也不會收下，所以未來若有類似情況真的不必刻意送禮，或許一句道謝，就能讓隊員們感受暖意。

(中時 )