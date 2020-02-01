立法院今天舉行立法院長選舉，國民黨團雖有38席，但有人跑票，國民黨院長人選賴士葆僅獲36票，對此，黨團總召林為洲判斷，應該是黨團成員投錯票，也因無從查證，因此不會處分。但亦透露國民黨大敗後人心浮動現象。

據《中央社》報導，立法院第10屆院長選舉，民進黨立委游錫堃在民進黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團、時代力量黨立法院黨團支持下，獲得出席人數過半數的73票，當選立法院長。

而國民黨立委雖有38席，但推出的院長人選賴士葆僅獲36票。另外有一票投給國民黨副院長人選楊瓊瓔，民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅分別獲得1票，另有1張無效票。

面對賴士葆僅獲36票，低於國民黨席次38席，林為洲緩頰表示，應該是有黨團成員投錯票，但也因為無從查證是誰投錯的狀況下，不會有處分的動作。他呼籲，投錯的人要承認，不要造成因為有人投錯票，黨團成員出現相互猜忌是誰投錯的狀況，造成內部產生不必要的誤會。

(中時電子報)