屏東縣長潘孟安（左）與知名主持人莎莎（中）來到熱博擔任一日店長，瞬間炒熱現場氣氛。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安（右）介紹由屏東農漁產品製成的面膜，知名主持人莎莎（中）聽聞後直呼不可思議。（林和生攝）

受到武漢肺炎及濕冷天氣影響，屏東熱帶農業博覽會開園至今勉強突破80萬人潮，相較去年減少約2成；主辦單位1日找來知名主持人莎莎及屏東縣長潘孟安擔任農再攤位一日店長，不僅推銷社區產品，更在現場參與競標，瞬間炒熱氣氛，也為活動加溫。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，今年農曆春節歷經寒流與雨勢，加上武漢肺炎影響民眾出遊意願，過去年節結束前入場人次都早早突破百萬，只能期盼後續幾天能有多點遊客入園，以持平去年約130萬人次為目標，盼能盡量達標。

為此，潘孟安與莎莎合作，介紹來自國境之南山海食堂的社區美食，包括新圍社區的野薑花水餃、東片社區諾麗果茶及木虌果汁、隘寮社區黃荊茶葉蛋及德文社區的咖啡及小米甜甜圈等，現場也邀請莎莎品嘗，讓首次吃到在地美食的她，驚呼難得好滋味。

為炒熱氣氛，現場安排競標活動，標的包括萬巒成德香檬禮盒、萬丹社中紅豆禮盒、塭豐社區午仔魚一夜干與隘寮社區黃荊萃取沐浴露禮盒，民眾喊價踴躍，價金不斷飆高，搶到的民眾更開心不已，並趁機與2人合影。

潘孟安指出，屏縣府農村再生專案推動辦公室自2016年成立至今，輔導30處社區、開發出60多件清潔保養及加工食品，今年透過熱博擺攤行銷，展現地方軟實力，未來計畫以農業結合生技產業，從生鮮產品、加工品至通路設計，期待屏東未來能成為台灣面膜製造基地。

(中時 )