TVBS新聞主播詹舒涵，被網友戲稱「被主播耽誤的畫家」，每幅油畫作品都讓人驚豔，曾與同事分享畫作時，還有長官前來詢價，她大笑妙回：「歡迎認購，談個好價錢就賣，看來不當主播也不會餓死了！」

TVBS新聞主播詹舒涵，被網友戲稱是「被主播耽誤的畫家」。（TVBS提供）

她不只會作畫也會寫毛筆字，她趁過年時在家中舉辦「毛筆字大賽」，並強調「每個人都要寫，從8歲到80歲一律強迫參加」，被問到獎賞跟懲罰，「獎賞就是眾人的歡呼跟鼓勵；至於懲罰，就讓大家笑一笑吧！」聽起來一點都沒有吸引力的比賽，卻是過年時，讓詹家培養感情的潤滑劑。

詹舒涵不只會作畫也會寫毛筆字。（TVBS提供）

她的實際個性與端莊文靜的主播形象有所落差，不僅是High咖，講話也很跳tone，但她說：「我對粉絲其實非常的嚴格。」她是少數將自己的粉絲專頁設定為「不公開」的主播，為了控管粉專的品質，也不怕粉絲人數不夠多。「要加入我的粉專，除了要回答基本問題外，我還會大致看一下這個人的帳號平常都發哪些文章、是不是真人。」

半路出家作畫的她回憶，「小時候喜歡畫畫，但其實家人當時沒有很支持，只希望我好好念書，因為靠作畫生活，實在是太辛苦了！」直到出了社會，趁著工作之餘與朋友一起報名油畫課，透過學習的技巧與原有的天分，產出一幅幅栩栩如生的作品」，她擅於創作動物影像的作品，每一幅畫中，眼神都是主體的靈魂，「我有空的時候會到動物園走走，去觀察動物的樣子，尤其是會盯著牠們眼睛看，然後把影像印在腦海裡，回家創作。」

回想起踏入新聞圈的過程，她眼神傳達出無比的熱情，「我從小喜歡看政治新聞，國中的時候就開始會寫一些時事評論投書。」雖然年幼投書媒體，被刊登的機率很低，但喜歡撰述的熱情卻不曾減少，大學也毅然決然選擇新聞系，「我想當記者還有一個原因，就是因為我們家人曾遭遇過職業災害，而這些危險，現在仍存在於社會上許多角落。」她娓娓道來，因曾目睹親友經歷過「小蝦米對抗大鯨魚」的過程，認為「社會上不公不義的事情太多，必須靠媒體的力量挖掘、揭露，才能牽制整個體制，進而改變這個環境。」

(中時 )