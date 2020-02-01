兩年前震驚社會的弒父冰屍案，案發地點前鎮租屋處如今變成凶宅，房屋擁有人王姓屋主不滿租屋處變凶宅，導致房屋價格受損，因而向租賃人洪婦和其他三名連帶關係人求償房屋貶損的損失，高雄地院判4名凶手應共同賠償王姓屋主315萬。

王姓屋主位在前鎮區的房屋價值原先為900萬元，由於「弒父冰櫃藏屍案」發生，此屋變成凶宅，導致價格受到影響，王姓屋主不滿提告求償450萬，高雄地院與不動產仲介經濟商業同業公會討論後，認為凶宅價格會貶損3至4成，約360萬。

雖然在法律上沒有凶宅的精準定義，凶嫌也沒實質上破壞房屋，但基於我國民情，居住品質仍會遭人懷疑，同時影響他人購買意願，綜合上述總總原因，高雄地院共判丁泰文和其他三名共犯賠315萬元。

面對此次告訴，身為房屋出租人的洪婦，認為自身並無直接或是間接的傷害房屋，房屋也難以確定受損達450萬元，也不是故意要損害房屋價值，所以不願賠償，但被法官駁回。其餘三人則是願意賠償，希望減低賠償金額，法官考量弒父藏屍是因為長期家暴才引發犯案動機，故減低金額，最後以315萬定案，全案仍可上訴。

王姓屋主落在前鎮區的房屋在106年租賃於洪婦，共兩年租約，不料在租賃期間，洪姓與其子因不滿丁夫長期家暴，竟教唆其子協同兩名友人，趁丁夫休憩時行兇，得逞後再將屍體運至一樓冰櫃藏起長達三個月，最後警員前往訪查時聞到屍臭，才讓洪女全盤托出，弒父藏屍案才曝光。

(中時 )