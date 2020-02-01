寒流來襲，水稻秧苗業者傍晚氣溫更降時，就為秧苗蓋上塑膠帆布禦寒。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（蹲者左）提醒水稻秧苗業者陳裕禎（蹲者右）要做好抗寒措施。（許素惠攝）

正值春耕，卻遇上寒流來襲，雲林縣長張麗善下午前往水稻育苗場了解、關心秧苗成長情形，除了提醒業者要做好防寒措施外，也表示會縣府會全力協助農民。

張麗善在縣府農業處技正張芳銘、大埤鄉長林森寶、雲林縣水稻育苗技術改良協進會理事長林水平等相關人員陪同，前往大埤地區探視水稻育苗農民的防寒措施，提醒農民除自身做好保暖措施外，也提高警覺嚴加防範。

秧苗業者陳陳裕禎和賴舜恭等表示，為了抵禦寒流，都準備了塑膠帆布，就像是秧苗的棉被一樣，尤其日夜溫差大，白天出太陽時，把帆布掀開，讓秧苗曬太陽，傍晚開始氣溫急降，便將塑膠帆布再蓋上，以免秧苗受寒凍傷。

張麗善表示，雲林縣是農業大縣，此波寒流來襲讓她非常擔心縣內農林漁牧受損情形，除了請農業處及各鄉鎮市公所農業單位給予關心外，也希望請農友及養殖業者務必做好各項作物及養殖防寒工作，也指示縣府農業處隨時密切寒害災損情形，農漁民有需要縣府協助地方，可撥打1999縣府服務專線。

(中時 )