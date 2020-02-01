保生堂推麻油雞湯等食療套餐，養生增強抵抗力。（保生堂提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮保生堂中藥行轉型為漢方咖啡館，最近推出黃金蟲草雞湯、御燉人蔘雞湯等養生餐點，強調低溫來襲，人體抵抗力減弱容易生病，養生餐點以中藥溫補提升抵抗力，希望藉由食療與大家一起度過今年寒冬。

保生堂位於北港鎮市區中山路上，前身是中藥行，也是北港武德宮財神廟發源地，2018年搖身一變為漢方咖啡館，除了品嘗漢方咖啡、養生茶飲，近日更推出各種養生湯品，信眾可以一邊享用美食，一邊感受充滿莊嚴與靈氣的空間。

保生堂表示，這幾天氣溫驟降，民眾除了加強防疫，更藉由食療提升免疫力，因此保生堂特別推出黃金蟲草雞湯、御燉人蔘雞湯、經典麻油雞湯，以及杜仲麵線拌金蔥鵝油，讓民眾吃美食之餘也能強身健體。

保生堂指出，說沒幾句話喉嚨乾癢咳不停，黃金蟲草雞湯可止咳平喘保養呼吸道；經常感到體虛手腳冰冷，御燉人蔘雞湯能補充元氣促進血液循環；飲食怕東怕西腸胃不好，經典麻油雞湯可潤燥解毒利腸。

保生堂中藥店開設於1955年，店主陳茂霖發現店內常有神蹟顯現，經神明指示「內神」在此，陳茂霖從此於地上供奉1只香爐虔誠敬拜，隨後香火鼎盛、購地建廟成為佔地5000坪的北港武德宮財神廟。

保生堂負責人林安樂認為多元化的經營，可以讓宗教信仰更融入民眾的日常生活中，因此繼武德宮樂咖啡後，打造保生堂成為漢方咖啡館，用充滿財氣與神氣的常民飲食，讓財神信仰更貼近民眾。

(中時 )