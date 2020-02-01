竟有如此惡劣按摩師！中部地區一名妙齡女郎到養生館做全身油壓按摩，按摩師覬覦美色，經要求女子浴袍反穿，還趁機褪去內褲，用手指性侵逞慾，事後被害人報案，按摩師還大言不慚說，按摩時看到「洞」就滑了進去，讓法官也搖頭。

色狼按摩師在法官庭訊時，還振振有詞為自己的行為辯解說，稱說這個「動作」是油壓的一部份，他說，「手指嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個插進去」、「有洞就會進去啊，所以應該是這樣啊」。

檢警調查，被害女子是3年前到中部地區的一家養身會館做全身油壓，按摩師一開始就要求女子把浴袍反穿；被害人是第一次做按摩，所以不疑有他，就照做並趴著讓按摩師油壓。

按摩師開始按摩之後，趁女子逐漸鬆懈，便解開女子浴袍，還脫去其內褲做「重點」按摩。被害人說，她嚇得急忙將腳夾緊，但對方說這樣無法讓他按摩放放鬆，叫她把腳打開一些，誰知就藉機侵入她私密處。

被害人愈想愈不對勁，於是前往警局報案，為此還罹患重度憂鬱症。法院審理依強制性侵罪判他3年10月有期徒刑；被告不服判決、提出上訴遭駁回，目前還在3審上訴中。

★ 尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)