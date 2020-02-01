武漢肺炎延燒，黃金蝙蝠館籲不要敵視蝙蝠。（黃金蝙蝠館提供／張朝欣雲林傳真）

武漢肺炎疫情延燒，外傳蝙蝠是病毒的自然宿主與傳染源，引發民眾對蝙蝠的恐慌，1日雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館強調目前還無法證明蝙蝠是病毒的自然宿主，呼籲不要將蝙蝠妖魔化，請大家不捕捉、不食用蝙蝠，更不要因恐慌而傷害牠。

武漢肺炎疫情讓民眾人人自危，除了加強防疫措施，更有部分民眾將矛頭指向蝙蝠，認為蝙蝠是武漢肺炎的自然宿主與傳染源，對此水林鄉黃金蝙蝠館表示目前還缺乏決定性證據顯示蝙蝠是病毒的自然宿主，請大家不要以訛傳訛。

黃金蝙蝠館表示，最近一連串學者、生態愛好者與民眾，基於學術、媒體與科學文章對於蝙蝠的報導，把蝙蝠說成是武漢肺炎的代罪羔羊，已嚴重影響蝙蝠的正面形象，因此特地在黃金蝙蝠館臉書PO文以正視聽。

黃金蝙蝠館說目前不論是 SARS、MERS、伊波拉或武漢病毒，都還缺乏決定性證據說蝙蝠就是該病毒的natural reservoir（自然宿主），但部分媒體、學者與鄉民早就將蝙蝠定罪化與妖魔化。

黃金蝙蝠館指出，蝙蝠館每年都會針對周邊死亡的蝙蝠進行檢驗，目前沒有發現過病毒，蝙蝠一般不會主動咬人，只要不捕捉或碰觸，感染機會極低，民眾不必恐慌。

黃金蝙蝠館呼籲民眾不要因害怕而傷害蝙蝠，以免觸犯野生動物保育法。民眾前往蝙蝠館賞蝠，志工都會要求民眾與蝙蝠保持一段距離，以免驚擾蝙蝠棲息，所以不會觸摸到蝙蝠，更不會感染疾病。

(中時 )