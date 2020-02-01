繼1月26日屏東鹽埔鄉一處土雞場主動通報確診感染禽流感，同鄉29日1處土雞場主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往場區進行雞隻移動管制及周邊消毒，並採樣檢體送驗，2月1日確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，已撲殺9015隻黑羽土雞（約7週齡）。

屏東動物防疫所也督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

屏東動物防疫所所長李永文指出，屏東縣養禽場飼養密集，並以屏北地區為高風險飼養區域，為防範家禽疾病發生及傳播，防疫所將持續加強高風險養禽鄉鎮所有養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒，並執行養禽場主動監測採樣，以即早發現禽流感病毒並採取防疫措施。

李永文也呼籲養禽業者，應自主風險管理，注意禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，依禽種類別規畫防鳥圍網設施，降低候鳥及野鳥與家禽接觸風險，並以執行批次生產及全場統進統出等生產模式，保留適當空舍時間徹底執行禽場清潔及消毒，避免病原持續在場內循環。

同時縮短出禽時間，並落實人員及各式車輛門禁管制、場區消毒等生物安全措施，可避免因運禽車輛、箱籠及人員頻繁進入場內而增加疫病入侵風險。

(中時 )