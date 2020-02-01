超級颶風伊代氣旋，2019年5月襲擊非洲莫三比克，造成數以萬計居民及孩童無家可歸，為了延續孩子對未來的夢想，「合心開發」與「互愛關懷協會」1日舉辦「用愛築夢莫比三克 -建築師手稿慈善義賣展」，邀約半畝塘創辦人江文淵等14位建築師們，捐出珍貴的手繪稿做義賣，藉由藝術的力量擴大愛的足跡。

合心開發執行長李正聰表示，合心開發除了投資興建住宅產品，更長期致力於社會公益、推廣藝術文化，並把「回饋社會」當作企業營利的最佳享受，因此，在2017年初，成立「互愛關懷協會」，讓公司同仁也能直接參與慈善活動，攜手以行動支持啟發更多的善心。

李正聰指出，這是合心開發第一次在「若愚文創」舉辦對外展覽，民眾除了欣賞優秀建築師們的手繪稿，也一同為藝術與良善之美，作見證，讓大家善念共聚，拉長情、擴大愛。

他說，「用愛築夢莫比三克 -建築師手稿慈善義賣展」，1日下午2時在合心開發「若愚文創」開幕之後，將連續展出到2月16日，慈善所得將全數投入莫三比克援助行動。

參加展出的14位建築師，包括許錦榮、張景堯、朱文明、葉世宗、石昭永、戴桂盛、許銘陽、陳逸聰、黃國棟、黃教益、張強、張宏逸、江文淵、以及許山等。

(工商 )