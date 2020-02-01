武漢肺炎疫情升溫，繼義大利之後，越南1日下午兩點左右宣布禁止中港澳台航班入境，星宇航空今日飛往越南峴港的JX1701航班，都已關閉閘門準備滑行時，卻被通知越南拒接，華航CI783因已飛進越南航管區，胡志明機場確定會收，長榮BR385則被迫返航，而在台越線航班最多的越捷航空，目前有5架飛機困在台灣，另三架正飛往台灣，是這項禁令最大受害業者。

桃園機場公司航務處處長陳志嘉指出，華航班機下午五點半左右準備降落胡志明機場，確定會收，回程也允許載客回台，估計越飛會允許我方航空公司空飛到越南，載回台灣旅客。

星宇航空公關長聶國維表示，公司還有不少旅客在越南，對於後續處理問題稍晚會正式發布訊息。

越捷航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍已緊急趕回公司，召集應變會議，另一方面與民航局聯繫，民航局已透過外交部等管道，與越南方面協商溝通。

陶世龍表示，目前比較麻煩的是困在兩地地旅客如何安排食宿與返國問題，估計越捷飛機應可空機飛回越南。 星宇航空JX1701航班今日下午原定3時20分自桃機起飛，桃園機場公司指出，當時飛機都已關閉閘門開始滑行，塔台卻臨時接到越南的航空指示，由於武漢肺炎疫情，拒絕所有來自中港澳台航班，班機只好滑回機坪並取消航次。

(工商 )