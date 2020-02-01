潔哥（李秉潔）近日錄《Game什麼東西》時談到自己17歲開始就跟先生交往，她表示先生真的蠻喜歡她「挑戰傳統」的個性，不然不會在一起這麼久，「就比如除夕夜誰規定就是一定要待在婆家吃飯，我跟先生家人又不熟，當然就是跟自己的父母一起過呀，而且孝順公婆是先生的事情，關我屁事。」

出身在貧困家庭的她很明白被房東趕來趕去的辛苦，發下願景長大後一定要有自己的家，在三十五歲之前名下就已擁有三間房子，她很開心自己有能力改善整個家中生活環境，並表示收入幾乎都納公庫，除了繳房貸，再來就是每個月貼補家用，而一年一次的紅包福利也是相當大方的，「以前大概都包六千六，八千八，現在則是五位數，好幾萬一定有的。」

她燦笑說即便擁有可觀的收入，仍然維持買淘寶便宜貨的習慣，「我對名牌包真的沒有興趣，東西可用就好，當然也不是刻意省錢，確實也花不到，我唯一彌補內心遺憾的方式就是買遊戲片打電動，哈哈！買個一兩片花幾千塊這樣。」每個月打單機遊戲或者線上連線遊戲就是她最快樂的時光。

(中時 )