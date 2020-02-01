武漢肺炎疫情持續延燒，人心惶惶，民眾為了自保，掀起了一波口罩搶購潮。董氏基金會表示，與其搶購口罩，不如好好掌握正確洗手方式與時機，遵守濕搓沖捧擦5步驟，而搓洗時間也至少要20至30秒，相當於唱「兩次生日快樂歌」的時間，才可以有效降低危害。

根據《ETtoday》報導，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，掌握正確洗手方式，就是最有效預防傳染病的方法，包括普通感冒、流感、冠狀病毒、腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒、A型肝炎、桿菌性痢疾和傷寒等呼吸道症狀和感染性腹瀉，以及會造成不孕的塑化劑等環境賀爾蒙，都可以藉由「正確洗手」來降低感染風險。而洗手時機也分為吃東西前、上廁所後、咳嗽捂口或用衛生紙擤鼻涕後、進出醫院前後、接觸嬰兒前及外出返家後。

吃東西前洗手，可以避免手上戲劇沾染到食物及餐具；如廁後洗手，可以將掀馬桶蓋、沖水、開關門時沾染到的病菌沖洗掉；進出醫院前後洗手，可以避免將病菌帶回家或帶入院；而在接觸嬰兒前洗手，可以避免將病菌帶給嬰兒。

勤洗手雖然可以將病毒沖洗掉，但許惠玉強調，有咳嗽、流鼻涕等生病症狀的人務必戴上口罩。口罩也應優先提供給醫護人員、服務許多民眾的第一線人員，才能大幅降低病毒傳播風險。而一般健康民眾與其搶購口罩，不如採用勤洗手的方式，是最簡單又有效的自保方法。

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(中時電子報)