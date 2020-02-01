陸官方下令影視劇全面停工。(取自新浪娛樂)

武漢肺炎肆虐，稍早大陸官方又下令，宣佈疫情期間全面停止影視劇拍攝工作，通知中明確寫著：「新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，所有影視製片公司、影視劇組及影視演員，應按照國家有關規定，暫停影視劇拍攝工作。」令不少陸網友哀號沒有劇可以追了！

另外，文中也寫道，如有影視公司、影視劇組在此期間因未暫停拍攝工作而引發疫情傳播，有關單位將承擔相關責任。 在疫情期間，影視製片從業人員、影視演員有權拒絕拍攝工作。

影視劇停拍通知消息曝光，大陸網友雖普遍可以理解，但也忍不住擔心未來日子無聊了，「強烈要求壓著的劇趕緊上」、「真正的影視寒冬」、「這下連劇都沒得看了」、「各行各業都不好過。這場疫情過了以後會有很多的影視公司都堅持不下去了，這回是真的寒冬了。」

大陸影視劇停拍通知全文：

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，黨中央、國務院高度重視，對疫情防控工作進行全面部署。習近平總書記做出重要指示，要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，制定周密方案，組織各方力量開展防控，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

目前疫情仍處於擴散階段，形式複雜嚴峻，為貫徹落實中央關於加強疫情防控的指示精神，減少人員聚集，更好的保護從業者生命安全和身體健康，中廣聯合會電視製片委員會，演員委員會聯合發佈通知如下：

1、疫情防控期間，所有影視製片公司，影視劇組及影視演員，應按照國家有關規定，暫停影視劇拍攝工作。

2、如有影視公司、影視劇組在此期間因未暫停拍攝工作而引發疫情傳播，有關單位將承擔相關責任。

3、在疫情期間，影視製片從業人員、影視演員有權拒絕拍攝工作。

4、影視劇拍攝工作應待國家防疫部門宣佈疫情防控解除後恢復。

5、如疫情期間發現有繼續拍攝的情況，可向中廣聯合會電視製片委員會、演員委員會反映，或向當地政府和防疫部門舉報。

以上通知望各影視製片公司、影視劇組及影視演員遵照執行。同時，疫情期間請做好個人防護工作，阻斷疫情傳播，為打贏防控新型冠狀病毒肺炎戰役貢獻力量！

(中時電子報)