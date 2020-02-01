武漢肺炎重災區，湖北黃岡市衛生健康委員會主任唐志紅因對疫情一問三不知，日前被撤除職務。今天再傳出黃岡市從2月1日起，實行居民出行管控措施。每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在商超和藥店上班外，不得外出。

據大陸媒體報導，為切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，黃岡市下發了一個緊急通知，通知全文如下：

關於加強市區人員出行管控工作的緊急通知

為切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，最大限度減少人員流動，最大力度控制疫情傳播，最大程度保證人民群眾生命健康，經黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指揮部研究，決定從2月1日起，在黃岡市區範圍內實行居民出行管控措施。現就有關要求通知如下：

一、嚴格控制市區居民出行。每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在商超和藥店上班外，不得外出。

二、市區所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、家人、親屬，帶動街坊鄰居，協助工作人員勸導小區居民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。

三、對拒不聽從居民小區工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，提請紀檢監察機關嚴肅問責，同時追究其所在單位主要負責人責任。

四、駐居民小區聯繫包保的黨員幹部要切實履行包保責任，按時上崗履責，主動支持配合居民小區工作人員做好人員外出管控工作。履職不到位的，嚴肅問責。

五、市區人員出行管控措施解除時間另行通知。

各縣(市、區)比照執行。

對武漢肺炎疫情一問三不知，大陸黃岡市衛生健康委員會主任唐志紅(右)遭免除職務。(圖/央視網)

(中時電子報)