美國政府昨天表示，將擴大旅遊禁令的實施對象，包括非洲人口最多的奈及利亞、緬甸、厄利垂亞、吉爾吉斯、蘇丹、坦尚尼亞。至於先前盛傳的白俄羅斯已從名單上剔除。

一名官員指出，這是經國土安全部與其他聯邦機構全面及徹底的評估後，總統才做出這項決定。該官員接著說，這項決定是「這些國家自食其果」，不願意或沒能力遵循國土安全部在2017年建立的身分管理、資訊共享、國家安全、公眾安全評估要件。

不同於川普在2017年1月上台後不久公布的旅遊禁令（鎖定對象以穆斯林為主的國家），新增的名單影響比較沒有那麼廣泛。新禁令可能只針對一些特定的簽證種類，並將焦點放在想移居美國的人，而非單純的旅遊者。

新增名單上原本還有白俄羅斯，但隨著美國國務卿蓬佩奧前往東歐國家，白俄羅斯已從名單上移除，對此美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）表示，一些國家能夠及時遵守新標準，但有許多國家未能達到美國提出的最低要求，而減輕安全風險的唯一方法就是實施這些旅遊限制。

美國民權聯盟（ACLU）立即譴責這項新的禁令。ACLU在聲明中指出，川普加碼反穆斯林政策，藉由這項禁令排除更多有色人種族群，將更多個人偏見付諸實行。聲明表示：「川普總統的無知與種族主義，讓美國的家庭、大學、企業正付出更高的代價。」

(中時 )