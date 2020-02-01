21歲美國小將凱寧生涯首度殺入四大賽決賽，來勢洶洶。（路透）

澳網女單決賽由美國黑馬凱寧（Sofia Kenin）對上以非種子之姿闖入決賽的兩屆大滿貫冠軍穆古如莎（Garbine Muguruza），首盤西班牙女將技高一籌兩度破發成功，以6比4先聲奪人，次盤凱寧以6比2討回，將比賽逼入決勝的第3盤。

穆古如莎是2016法網與2017溫布頓女單冠軍，也曾坐上世界球后寶座，但去年下半年陷入低潮，一度參加6項賽事只拿1勝，讓她從2014年以來，首度以非種子身分參加四大賽。所幸從今年開始，她聘請過去兼職指導的前職網名將馬汀妮茲（Conchita Martinez）擔任全職教練，也在首個大滿貫就重振聲威。

本屆澳網女單驚奇連連，15歲小將戈芙（Coco Gauff）收拾了衛冕者大坂直美，卻敗在凱寧拍下。21歲的凱寧出生於莫斯科，4強又撂倒現役球后巴蒂（Ashleigh Barty），粉碎澳洲人42年來首次留下女單冠軍的希望，也打入生涯首個大滿貫決賽。

第1盤穆古如莎先下手為強，在第3局逼出3個破發點，於4度丟士後率先破發，進而取得4比2領先。儘管第8局凱寧回破扳成4平，穆古如莎次局立刻回敬破發，並以6比4拿下首盤。

第2盤凱寧全力反攻，在第4局率先破發，進而取得5比2優勢。第8局凱寧又逼出破發點，並用強勢抽球讓穆古如莎回擊出界，以6比2扳平盤數。

(中時 )