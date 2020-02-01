第10屆立法委員今（1）日宣誓就職，立法院上午票選出民進黨立委游錫堃擔任立法院長後，下午副院長選舉投票由民進黨團推舉的現任立法院副院長蔡其昌以65票續任，國民黨團派出資深立委楊瓊瓔則獲得36票。

蔡其昌除獲得民進黨團62席立委選票外，還得到台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐以及無黨籍立委趙正宇3票，總共獲得65張選票；楊瓊瓔則獲得國民黨團36席立委選票。此外，民眾黨團雖將立法院長票投給游錫堃，副院長則推派黨團總召賴香伶角逐，結果獲得民眾黨團5席立委選票；時代力量也派出黨團書記長王婉諭參選，不過僅獲得時力黨團的3張選票。

第10屆立法委員今天上午8時報到、9時30分宣誓就職，全體委員在議場前合影留念後，上午11時30分選出立法院長，游錫堃獲得過半73票支持，下午2時30分舉行副院長選舉投票，下午4時開票，蔡其昌獲出席委員過半數得票的65票，順利連任立法院副院長。

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(中時電子報)