台中市北區公園路1家海鮮粥餐廳1日發生打架事件，1群人扮演迪士尼卡通人物舉行慶生變裝趴，其中打扮「毛怪」的藍姓男子，與打扮「米奇」的許姓男子，2人因細故與鄰桌鄭、利姓男子爭吵，「米奇」竟持汽水瓶欲回擊對方，誤砸「毛怪」頭部受傷，警方獲報後將打架4人依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方表示，同樣是29歲的藍姓男子與許姓男子，為好友壽星慶生，適逢鼠年，許姓男子特穿「米奇」服飾，與扮演「毛怪」的藍姓男子場邊助興，因為氣氛太嗨，拚酒拚到聲量過大，與隔壁桌鄭、利2男吵起來，甚至引發肢體衝突，雙方大打出手。

警方指出，「米奇」酒後亂性，憤怒抓狂，拿汽水瓶亂揮亂甩，不慎砸傷友人「毛怪」頭部，瞬間頭破血流，旁人見狀趕緊報警，卡通慶生趴變成全武行，員警到場處理，將4名滋事份子全帶回警局。

台中市警二分局文正派出所表示，「毛怪」的藍姓男子，受傷頭部流血，經救護人員包紮後婉拒送醫，傷勢無大礙；4人坦承與對方均不認識，因一時口角情緒爆發，才會大打出口，雙方暫不提告，警詢後將4人依公然聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

(中時 )