藝人梁赫群從小熱愛香港漫畫、港片，幾乎每年都會安排港澳遊，光是去年就帶家人去了3次香港迪士尼樂園，被圈內友人笑封「香港地下特首」、「港澳旅遊大使」，當然今年也不例外，他1月21日帶著老婆Stacey、兒子小寶到澳門展開天倫行，玩到初一才回台灣。

梁赫群出發前，是武漢疫情爆發初期，新聞尚未鋪天蓋地，當時Stacey就先替全家人準備了口罩，抵達澳門之後，一家人去澳門新濠影匯等地遊玩，期間看到當地電視台播報武漢疫情，玩得盡興之餘也都不忘戴口罩防疫，回台也配合機場防疫措施，因他們一家三口並未有發燒等相關症狀，接受紅外線體溫檢測後便平安通關返家。

梁赫群一家每年都安排港澳行，今年碰上武漢流感。（梁赫群提供）

不過令梁赫群擔心的，是小寶即將開學，擔心群聚容易感染，要兒子每天上學都得戴口罩，另他今年接下《食尚玩家》的外景主持棒，也有很大的機會走入人群，節目組目前未通知他有任何異動或延期，預計照常於本月開始錄影。

(中時 )