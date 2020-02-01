立法院長游錫堃、副院長蔡其昌今下午5時宣示就職，游錫堃致詞時表示，未來將推動優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟等三個方向，游錫堃特別強調，下降參政年齡視社會共識，站在院長立場要營造環境讓各黨派溝通，只要更形成共識，什麼事情都可以做。

游錫堃表示，民主政治是民意政治，立法院是全國最高民意機關，未來將在兼顧程序正義、立法品質與議事效率下，一切以民意為依歸；本屆國會將承接歷屆立法院在國會改革上的努力，特別感謝歷任委員與院長的付出，王前院長、蘇前院長，「人民的國會、開放的國會、專業的國會」基礎上，繼續興革與發展。

對於第10屆國會游錫堃提出3大方向，第一是優化國會功能，為有健全的國會才會有健全的民主體制，也才會有健全的行政與司法，未來會繼續秉持民主普世價值，負起國會職權整合及提升國會地位與功能的責任。

第二是強化世代共贏，唯有世代合作、共治才能世代共贏共榮，讓各個世代的家人無差別地，肩負起國家發展責任已經漸漸成為社會共識，未來將透過立法權，研議下降參政年齡，並積極監督行政部門健全法制，期能早日落實世代公平正義。

第三深化民主同盟，推動國會外交，用民主的軟實力爭取國際支持是國家的利基，尤其在中美貿易戰及台灣外交否極泰來之際，我們應該乘勢積極強化國會外交功能，在國際上為台灣發聲，期許每一位同仁配合行政部門發揮最大的影響力，推 動與美、日、歐、加、澳等民主同盟國家簽訂FTA，進而建立正式外交關係。

至於下降參政年齡涉及修憲，游錫堃強調，這議題已經成為社會共識，只要各黨派形成共識，套據英國國會曾說國會萬能，只要形成共識，什麼事情都可以做到。

(中時 )