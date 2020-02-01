2020新北市平溪天燈節今晚盛大登場，百盞天燈浪漫齊放，吸引各國遊客共襄盛舉，因應武漢肺炎影響，主辦單位要求工作人員全程配戴口罩，接駁公車定期消毒，民眾進場前也須測量體溫，全面防堵疫情蔓延。

平溪天燈節每年吸引大批旅客朝聖，今年迎接金鼠年到來，打造高達20呎、2層樓高的鼠年生肖主燈，與數百盞4呎天燈一起冉冉升空，畫面壯闊震撼，此外平溪車站、平溪老街石底橋、平溪市民活動中心前廣場，設置3座天燈藝術裝置，邀請民眾走訪平溪小鎮。

觀旅局表示，因應武漢肺炎升溫，活動除了要求所有工作人員全程配戴口罩，現場也備有酒精消毒，民眾進場前需先量測額溫，若有發燒及其他身體不適者，立即送往醫護帳由專業的醫療人員確認，進行後續醫護處理。

觀旅局指出，所有接駁公車的執勤駕駛皆配戴口罩，車內座椅扶手、握環等，每4小時消毒一次；天燈施放券發放處的工作人員同時宣導防疫觀念，呼籲有呼吸道症狀的民眾，務必配戴口罩、勤洗手，並建議身體不適者返家休息，全程嚴格控管遊客身體狀況。

(中時 )