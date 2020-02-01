【圖集】電影《喜從天降》小8張允曦專訪 19:082020/02/01 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) 《喜從天降》小8(張允曦)專訪。(陳俊吉攝) (中時 ) #圖集 #電影 #喜從天降 #小8 #張允曦 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊／《日子》入圍柏林影展主競賽 蔡明亮手工電影叩關金熊獎 20:322020/01/29 娛樂 唐美雲赴日出席國際電影節 海外圈粉成歌仔戲之光 22:382020/01/29 娛樂 台北金鵰微電影展 入圍名單揭曉 04:102020/01/30 投資理財 《屍速列車》續集《半島》今夏上映 導演：很想把孔劉救活 14:232020/01/30 娛樂 防疫不疏漏 盧秀燕帶隊訪查電影院 18:192020/01/30 生活 時隔35年 大陸水墨動畫片再登柏林國際電影節 20:172020/01/30 兩岸 武漢肺炎全台戲院票房少8300萬 影城預計還會再跌！ 19:482020/01/30 娛樂 阿Ken埋哏17年 重現入行震撼教育 04:102020/01/31 娛樂新聞 CATCHPLAY＋過年連假觀影人數成長近7成 21:592020/01/31 財經 不敢出門!網路電影成春節大贏家 04:092020/02/01 時尚娛樂 娛樂熱門新聞 收不到口罩怨可恨 劉樂妍冒死出門曝河北商場驚人一幕 - 新聞 蔡依林捐440萬助防疫 靠兩招低調仍被挖「本名大曝光」 - 娛樂 超越大S！45歲男星13萬個口罩捐武漢 - 娛樂 黑人陳建州宣布全面停工！陪范瑋琪度過武漢肺炎口罩難關 - 娛樂 范瑋琪英文道歉遭酸文法錯太多 她看不下去：無限上綱霸凌 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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