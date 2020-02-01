美國總統川普的彈劾審判進入終局，國會參議院1月31日否決一項取證動議，意味著審理階段不會傳喚新證人和調閱文件。參院並已訂於2月5日下午4時（台灣時間2月6日早上5時）就彈劾條文最終表決，由於共和黨人在參院占多數，川普幾乎篤定將獲判無罪。

當天的表決結果為51票反對、49票贊成，共和黨僅以2票之差險勝。有2名共和黨議員倒戈民主黨一邊要求取證，但未達到足夠票數使動議通過。但美聯社稱，這一進展已確保在2020年大選正式開始之前，川普的總統之位不會動搖。參院民主黨領袖舒默譴責該投票結果「是一齣悲劇」。

共和黨及民主黨在參院分別擁有53及47席，民主黨需要至少4名共和黨人倒戈，才能傳喚前國家安全顧問波頓等人作供。

民主黨極力拉攏4名溫和派共和黨參議員，包括科林斯（Susan Collins）、羅姆尼（Mitt Romney）、亞歷山大（Lamar Alexander）及穆爾科斯基（Lisa Murkowski），惟後來亞歷山大及穆爾科斯基表明會投反對票。亞歷山大30日發表聲明，指民主黨已證明川普的行為「不恰當」，但仍未達到憲法對彈劾罪行的門檻，無必要尋求更多證據。

美國參議院1月31日審理彈劾案的現場。參院當天否決傳喚新證人和調閱文件，意味著對川普總統的彈劾審判進入終局。（美聯社）

據新華社1日報導，31日表決後，參院多數黨領袖麥康奈爾隨後發表聲明說，參議員將與川普彈劾案控辯雙方商討接下來的安排，他們「準備在未來幾天內」結束審理。共和黨參議員葛蘭姆表示，這件事對國家有利無害，應該盡早過去。

此外，香港中通社報導說，參院還投票通過擱置民主黨提出的第四項修正案的動議。至此，民主黨提出的四項修正案全部被扼殺。

表決前，彈劾案控辯雙方就參院是否要傳喚證人和調閱文件進行辯論。作為控方的眾議院民主黨「彈劾代理人」」之一謝安達說，沒有證人的審理根本不是審理。川普辯護律師之一菲爾賓說，參院不應替眾院履行調查職責。

在參院彈劾案審理中，全體參議員構成陪審團。想要傳喚證人須獲得半數以上參議員的支持，想要將川普定罪和罷免則須獲得至少2/3參議員的支持。目前，參院有53名共和黨議員、45名民主黨議員和2名無黨派議員。目前普遍預料，共和黨控制的參院將宣布川普無罪。

接下來，參院將於下周一（2月3日）進行總統彈劾案結案陳詞，參議員將有兩天時間發表看法，並於下周三（2月5日）下午4點進行最終投票，決定在彈劾審判中是否宣布川普無罪。

根據此前安排，川普將於下周二（2月4日）前往國會發表年度國情咨文。參院1月31日的決定意味著，川普屆時將不得不在面臨彈劾的情況下發表國情咨文，此前白宮和共和黨人曾希望避免這種情況。美國前總統柯林頓和尼克森都曾在面對彈劾的情況下發表國情咨文。

川普彈劾案的起因是，有人舉報川普以軍事援助為籌碼向烏克蘭施壓，要求後者對民主黨總統競選人、前副總統拜登及其兒子韓特展開調查。眾院議長、民主黨人裴洛西去年9月宣布啟動眾議院針對川普的彈劾調查。眾院情報委員會等隨後就川普尋求他國幫助調查政敵以助自己連任等指控展開調查工作。川普否認自己有任何過錯，並頻繁抨擊民主黨人，稱彈劾案是「騙局」。

由民主黨人掌控的眾院去年12月表決通過兩項針對川普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。川普由此成為美國歷史上第三位遭眾院彈劾的總統。隨後彈劾條款被正式提交至參院，參院於今年1月21日開始正式審理川普彈劾案。

(中時 )