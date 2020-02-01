去年人工智慧（AI）領域的企業購併總額再創新高，諸如英特爾、臉書、蘋果等科技大廠不惜重金收購AI新創業者，不只為了掌握最新技術，網羅這些技術背後的工程團隊才是真正目的。

在科技大廠爭相搶人的情況下，AI人才薪資水漲船高。創投業者MMC Ventures估計美國AI工程師平均年薪22.4萬美元，是一般軟體工程師的2倍以上。

科技公司在發動企業購併之餘，也不忘從學術界網羅人才，例如2015年優步（Uber）刻意在卡內基梅隆大學所在的匹茲堡設立自駕車實驗室，藉機挖角多位專攻機器人的教授加入團隊。

臉書近年也採取相同策略，在華盛頓大學及其他知名大學附近設立AI實驗室吸引學術界人才。華盛頓大學首席電腦科學教授拉佐斯卡（Ed Lazowska）表示：「系上每個能拚出AI字母的人都被臉書找過。」

英特爾近月斥資20億美元收購以色列新創業者Habana Labs，締造去年AI領域最大企業購併案，但早在英特爾宣布計畫之前，去年全球AI領域企業購併總額已達350億美元，高於2018年全年的110億美元。

(工商 )