高雄罷韓已進入第二階段連署，韓國瑜支持者反擊，也發動罷免時代力量議員黃捷的活動，稱第一階段3千份已經達標。名嘴陳揮文卻建議韓國瑜，展現市長的高度，出面勸支持者，已經連署的撤回、還沒連署的不要連署。
陳揮文在《觀點》表示，韓國瑜應該出來幫黃捷講話，跟鳳山選區的支持者說，已經連署的開始撤回，沒連署的不要連署。他這樣說很多人應該會聽不懂，很多人認為應該以牙還牙、以眼還眼，「妳罷免韓國瑜，我就罷免妳黃捷」，這就是報復的心態，這種心態、邏輯都是過時的、都是錯的，而以訟止謗也是騙人的，去看看以訟止謗有哪一個人成功過。
陳揮文指出，韓國瑜的支持者觀念要改變、心態要轉換，要升級，不能停留在仇恨當中，比如「妳告我，我就告妳 妳罵我，我就罵妳。」這是小朋友的遊戲，愛與包容要從現在做起，現在就去包容黃捷。黃捷是因為質詢韓國瑜一夕爆紅，現在有些人要去罷免她，這也是韓國瑜展現風度、市長高度的時候。韓國瑜現在被連署罷免，很痛苦，如今黃捷也被連署罷免，所以他認為，韓國瑜應對此展現風度。
(中時電子報)
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