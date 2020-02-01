2月瓦斯原本該一降一漲，但中油今日宣布，2月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙丁烷、車用瓦斯因要回補先前吸收損失，暫不調降，這是連5個月桶裝瓦斯未調整。至於天然氣價原本該漲3％左右，考量武漢疫情民生物價穩定，則暫不調升，是今年以來已連二凍，累積調整壓力等下月觀察。

2月份桶裝瓦斯未調降，全國20公斤家用桶裝瓦斯每桶售價平均在726元左右。中油表示，國際CP氣價下滑，所以桶裝瓦斯每公斤本該降2.1元，但因為之前中油應漲未漲，吸收8.6元，這次要回補，故不調降。

中油表示，回補後仍吸收每公斤6.5元，將於日後國際價格下跌時繼續補。整體而言，桶裝瓦斯從去年10月開始就沒有調整，依照中油回補速度，未來幾個月恐沒有降價機會。

至於天然氣價，中油1月份因為春節因素凍漲，這次因預估原油趨勢比原先預算數成本來的高，2月仍須調漲。但考量防疫期間穩定物價政策，最後決定暫時不調。不過如此累積到3月份恐更有調漲壓力，中油表示這個到時再觀察。

(中時 )