高雄鳳山一家7-11表示，口罩賣完了，要看物流時間，櫃檯設置防疫專區，仍有溼紙巾跟洗手乳。（柯宗緯攝）

高雄鳳山一家7-11說，今天會有口罩到，至於多少不便透露。（柯宗緯攝）

高市三民區一家全家超商在門口貼上「今日口罩還未進貨」。（洪浩軒攝）

全台陷入口罩荒，今天經濟部發文表示，口罩正在趕路中，預計晚間陸續抵達全國各地超商。但記者傍晚至晚間6點左右，實際跑了高雄多家便利超商也都撲空，完全沒有買到口罩，超商業者表示，要配合物流運送的時間，各家門市也不一定會有貨，民眾聽聞傻眼不禁想說「說好的口罩呢？」

記者傍晚5點52分抵達萊爾富鳳文店，店家則說，昨天沒有進貨，今天也不會有，不確定明天看物流時間。不少民眾也上門詢問，但都不能掛保證。

傍晚5點55分再到7-11鳳文門市，該店櫃檯人員則表示，有收到消息是傍晚到貨，今天會有口罩到，至於多少不便透露，沒有授權對外發言，要記者自己跟總公司查詢。

約莫6點4分到達萊爾富鳳山文衡店，該店家表示，今早有進貨，大概下午3、4點賣完，預計要等到明天凌晨物流會到貨，預計明早會上架，至於時間不確定，民眾可能要碰碰運氣。

記者晚間6點8分實際到鳳山區7-11文衡門市，短短5分鐘10個上門的，有6個都在問口罩，可見口罩有多搶手。有不少民眾衝著新聞及經濟部的說法「晚間會到貨」，而上門到超商，一進門還沒開口，店家就急忙說「賣完了」，大概可能8點半到9點會有物流來。

該店家再三向顧客致歉，「實在無法保證什麼時候有得賣」，聽到賣完了，民眾彷彿心碎了，臉也跟著沉了下來，只好摸摸鼻子走人，再找下一個「希望」。

另外實地走訪高雄三民區各大超商，7-Eleven架上的口罩已全數賣完，據悉大多數門市1日都沒有進貨，只有少數在醫院內的超商門市有一盒的數量可以販售，一到貨後也是馬上銷售一空，因為工廠製作速度來不及趕上今日物流，因而無法配送至門市，最快要明天才能進貨。

高雄市岡山區一家統一超商，儘管門口貼著口罩已經賣完的告示，但仍有許多民眾到櫃台詢問。（林瑞益攝）

全家超商則是貼滿了口罩今日不會再進貨的公共，店員面露難所，因為一整天下來詢問的民眾非常多，店員也表示，自己也還在等，什麼時候進貨不清楚。

高雄市岡山區一家統一超商，儘管門口貼著口罩已經賣完的告示，但仍有許多民眾到櫃台詢問。店員說，1日傍晚尚未進貨，不清楚進貨的時間，有不少民眾到店裡詢問要買口罩，都空手而回。

(中時 )