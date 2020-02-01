來自馬來西亞的金曲歌王曹格，日前在社群網站PO出與爺爺合照，有感而發地寫下「他是我爺爺⋯⋯來自中國」、「他是我爺爺，一位心地好的人，充滿愛心和同情心的中國人我身上流的血一半是爺爺的」，就挑起部分網友敏感神經，認為他刻意向大陸靠攏，留言痛罵他「人民幣真香」！

曹格不知為何，今日突然在社群網站PO文寫下：「我姓 曹⋯⋯你呢？他是我爺爺⋯⋯來自中國。 沒有他，就沒有我⋯爺爺離開我們很久了⋯⋯如今被侮辱也被罵⋯⋯ 身為孫子的我很無助很無奈⋯⋯ 什麼都能變，唯一不會變的是⋯⋯ 他是我爺爺，一位心地好的人，充滿愛心和同情心的中國人我身上流的血一半是爺爺的。我姓曹。你呢？」

曹格這篇PO文意外點燃網友怒火，留言罵聲灌爆，「誰能解釋誰罵了他爺爺侮辱他爺爺？又為什麼要罵他爺爺？有點不理解～還有誰要提醒他爺爺血的一半是他爸爸的～他只有四分之一唷～」、「是不是純正的哪國人無所謂 但不要背叛良心」、「支持你們發揮最大的愛心一起去武漢當義工」、「我身上有1/4四川人 1/16尼德蘭 1/2閩南 但我是台灣人^^」。

(中時電子報)