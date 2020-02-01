負責審理美國總統川普彈劾案的國會參議院，已訂於2月5日下午4時（台灣時間2月6日早上5時）就彈劾條文最終表決，由於共和黨人在參院占多數，川普幾乎篤定將獲判無罪。但川普將於2月4日前往國會發表年度國情咨文，這意味著，屆時川普將不得不在面臨彈劾的情況下發表國情咨文，此前白宮和共和黨人曾希望避免這種情況。

據美國之音（VOA）中文網1日報導，本次國情咨文主題是「偉大美國回歸」，將聚焦於川普任內的成就，國情咨文是否提到大陸、伊朗、北韓、武漢肺炎等議題，5日參院的彈劾案表決將如何影響這場演說也引發關注。

美國前總統柯林頓和尼克森也曾在面對彈劾的情況下發表國情咨文演說，川普將會是美國總統史上第三人。有人認為川普在今年的演說中會大談政府的成就，也會抨擊民主黨人。

1999年，當時柯林頓總統在國情咨文結尾時說：「讓我們從一個國家的角度放眼望去，從這個屬於美國的世紀的山頂上展望下一個世紀，祈求上帝祝福我們所付出的努力和我們心愛的國家。」

1974年，尼克森總統因「水門案」醜聞而面臨彈劾時在演說中為自己辯護。他在演說中說：「我認為是時候結束對這件事情的調查和所有其他相關調查了，一整年的水門事件足夠了。」

然而柯林頓則採取了另一種方法。范德比爾特大學托馬斯．施瓦茲說：「這是一個非常樂觀向上的演說，內容涉及美國的狀況有多麼的好，經濟有多麼的強大，創造了多少就業機會以及經濟復甦已經完成了，完全不提彈劾問題。」

白宮於1月31日舉辦了背景簡報會，由一名資深官員簡報今年國情咨文的大致內容。2020國情咨文主題將是「偉大美國回歸」（Great America Come Back）。資深官員表是，川普總統將以「堅定樂觀」的態度告訴國會，美國已再度強壯，他也遵守了他的承諾。

今年國情咨文將包括五大議題，分別是藍領階級繁榮、幫助受薪家庭、降低健保花費、安全合法移民，以及保障美國國安。

在藍領階級繁榮方面，川普將強調他的經濟政策成就，包括剛簽訂的第一階段美陸貿易協議，美墨加貿易協議，還有美國的能源自主等。幫助受薪家庭則包括確保每個孩子都能受教育、支持帶薪的家庭假期以及可負擔的兒童照顧等福利。在降低健保花費上，川普將要求國會支持他降低藥價的作法，並將提出一個方案改革健保體系，讓病人可以選擇自己想要的醫生。資深官員強調，這個方案將與現在民主黨提的「社會主義」健保方案大相逕庭。多位民主黨總統參選人都提到要建立全民健保。

而在安全合法移民議題上，川普將強調他在南方邊境的成功，以及庇護城市造成的威脅。最後在保障美國國安上，川普將向國會宣揚美國在全世界的外交與軍事努力。

美國11月將舉行大選，2月5日的國情咨文演說對尋求連任的川普來說尤為重要。

傳統基金會的漢斯．馮．斯帕科夫斯基說：「經濟迅猛發展，失業率一直很低，實際上非裔美國人和西班牙裔美國人的失業率處於創紀錄的低點，我認為這些都是總統會談到的成就，無論國會內部在發生什麼事情，包括彈劾。」

當年柯林頓被參院判決無罪，而尼克森在被彈劾之前就辭職了。分析人士預料，川普會綜合兩位前總統的做法。

托馬斯．施瓦茲說：「他可能會讚揚政府的成就，尤其是在經濟方面。 但他也可能會提到彈劾，並可能強烈抨擊民主黨人的彈劾政策。」

如果他的競選集會能夠反映他在彈劾審判中的情況，那麼川普很可能會繼續保持樂觀。

(中時 )