2019新型冠狀病毒武漢肺炎1月23日爆發後，全球各地民眾瘋搶口罩，導致口罩價格飛漲。擔心口罩供不應求，馬來西亞、新加坡、菲律賓政府都祭出相關措施，嚴打屯貨與哄抬價格。在美國，3M雖已承諾增加口罩生產，但短期內依舊出現售罄或短缺的現象。最離譜的是英國亞馬遜網站，2天前一盒50片裝的外科手術口罩，竟要價324.94英鎊（約新台幣13000元），相當於一片價格高達新台幣250多元。還沒染病，荷包就已嚴重失血。

俄羅斯也已淪陷，口罩頓時成了搶手貨。根據《莫斯科時報》引述當地零售業高層指，俄羅斯過去一周對口罩的需求增長13倍，俄羅斯其中一半的口罩是從中國大陸進口，但中國目前的口罩需求大增，預料俄羅斯的口罩將會短缺。

武漢肺炎在歐洲傳出多起確診個案。造成當地民眾瘋搶口罩。根據《Resonate》報導，武漢肺炎病毒在歐洲爆發之前，一盒50片裝的外科醫療口罩約3.99英鎊（約新台幣159元），然而在疫情爆發後，口罩價格翻漲將近80倍。現在一盒50片裝的口罩，竟要價324.94英鎊，還得另加運費15英鎊。另外一家雖然便宜些，但也要299英鎊（約新台幣12,000）。

在南韓，由於大陸限制出口口罩原料，南韓可能一周後出現口罩停產的情況。

新加坡政府則表示，從2月1日起到2月9日，政府將在全國89個社區中心及654個居民委員會中心，發出約520萬個口罩。口罩全部免費，每戶可領4個，民眾需帶身份證明文件前去領取，且僅可領一次。為抑制哄抬，實體或網路商店如高價賣口罩，必須向貿易和工業部提供成本價格訊息，且說明漲價原因，若有不當牟利，將依法處置。當全球各地都在為口罩短缺搶搶搶時，新加坡政府的做法的確可作為他山之石。

(中時 )