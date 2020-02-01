大陸武漢肺炎疫情擴散全球，確診已破萬例，台灣也人心惶惶，但卻全出上月16日，有對男女自武漢返台，卻在入境時填寫假資料，除了名字外全都是假的，還留下前公司地址，入境後趴趴走，大安區里長接獲通知後也緊急報警抓人，但至今2人依舊未找到，網友驚恐根本大型生化武器。

北市大安區錦華里里長溫美珠受訪時表示，27日接獲區公所通報，要去居家探訪從16日武漢返台的一對男女，未料這對男女在機場健康申請書所填的除了姓名外全都是假資料，地址也是男子前公司舊址，市話空號，手機關機，完全找不到人。

錦華里幹事陳威佑則說，透過戶籍地址查詢，發現男子戶籍地在新北，女子則在桃園，已將相關資料分別傳給新北、桃園市府協助找人。

這對男女16日返台後，至今已過半個月，卻留下假資料趴趴走，若有染病後果恐不堪設想，里長溫美珠痛批簡直可惡，並要求中央想辦法抑制造假。網友也大怒「移動式生化武器」、「自私到極點」、「一定要重罰」、「抓到真的要嚴懲」、「人性的可悲」。

(中時電子報)