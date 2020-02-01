新科立委今天就職。（傅崐萁國會辦公室提供／王志偉花蓮傳真）

無黨籍花蓮立委傅崐萁今天就職，強調支持國民黨推出的院長人選「我投藍」，傅表示，就職是責任義務的開始，將負責任不負所托的在國會監督政府政策、查核預算執行及爭取地方建設，以不負花蓮鄉親對他的付託。

傅崐萁指出，今上午就職典禮後舉行立法院長選舉，同樣是在野的立法委員，他支持最大在野政黨國民黨所推出的院長候選人，盼藍營能夠有「38＋1席」的喜悅，也象徵在野藍營的團結。

傅崐萁指出，然而，院長選舉國民黨卻發生有委員投錯票的情況，國民黨所推院長賴士葆僅獲得36票，令他相當意外。因此，下午副院長選舉，他特地和國民黨資深的林德福委員「共同」投票。不料，同樣楊瓊櫻立委也只得到36票發生國民黨有兩位委員未投票，並還有一位投錯票的情形，令他相當遺憾!

「傅崐萁投藍！」立委傅崐萁台北辦公室主任楊凱証受訪駁斥有粉專質疑傅未投藍的說法，他強調說，臉書粉絲頁「只是堵藍」只是特定人士個人的揣測、解讀。

傅崐萁表示，民進黨完全執政擁有極大權力，更需要有在野黨的監督制衡，他期盼未來立法院藍營可以大團結，攜手形成一個強而有力的在野力量，在各項議題、政策、法律及預算方面，為全國民眾監督民進黨政府，避免執政黨專擅濫權，也替老百姓謀福祉，修訂對國家發展的良善立法！

(中時 )