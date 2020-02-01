雲林縣府免費提供口罩給社工等第一線服務人員，以及全縣公私立幼兒園、國中及縣立高中師生，議員王又民接獲陳情指就醫未戴口罩被拒於門外，但又買不到口罩，認為縣府應先支援醫療院所口罩，助民順利就醫。雲林縣長張麗善表示，業者採分批交付口罩，再1周就開學，為防群聚傳播，還是要先照顧師生及一線人員。

王又民指出，他已經連續接到兩起陳情，都是因為沒有戴口罩而被診所拒絕，但是口罩缺貨，跑了很多家超商及藥局，還是買不到，最後他只好拿出所剩無幾的口罩讓選民應急，才順利讓家長可以帶孩子到診所就醫。

王又民表示，台大、成大及若瑟等大醫院入口處就賣口罩，民眾就醫沒問題，但很多人習慣到診所看病，診所卻沒賣口罩，沒戴就不給進去，讓抱病者不知如何是好。

王又民認同雲林縣府免費提供口罩給相關人員的美意，但認為縣府既然有充足口罩，且離開學還有1周，加上專家一再呼籲，健康學生不用戴口罩，把口罩留給需要的人，建議縣府應優先支援縣內各診所，讓沒有口罩的縣民也能順利就醫。

張麗善說明，縣府購買的320萬片口罩並不是一次交貨，而是分批，第一批在1月22日交貨，第二批3月才交貨，而製造的廠商1天只能做2萬片，如果現在支援診所，再1周就開學，師生群聚傳播病毒等風險高，會趕製不及，屆時就無法發放給師生防疫，所以也希望中央調度時要把雲林考量進去。

(中時 )