財政部7日將公布2020年1月海關進出口統計，財政部統計處預估，1月適逢春節、而2019年春節在2月，因此工作天數相較去年少六天，可能終結連二紅，轉為負成長4.5％～6.5％。

此外，雖目前武漢肺炎疫情對市場形成干擾，但展望2020年全年出口態勢，財政部統計處長蔡美娜認為，尚有六大利多，包括中美貿易戰協商有成、國際原物料價格止跌回穩，5G晶片需求強勁、傳統出口旺季，還有台灣企業轉單效益與回流投資情況，加上企業終端需求及原物料行情轉為樂觀態勢，這些利多因素都會助益出口。

值得注意的是，AI、5G等產業發展迅速，台灣半導體產業設備進口連兩個月呈現倍數擴增，顯示我國2020年電子產品商機備受期待，2020年首季出口值有望穩健成長，蔡美娜也引用主計處預估，台灣第一季出口成長率約4.1％，出口情況仍為樂觀態勢。

不過，元大寶華高級研究員賴怡欣表示，1月除工作天數外，外銷訂單的動向指數也同時呈現下滑趨勢，各大經濟預測機構認為我國1月出口會呈現負成長。

根據經濟部12月公布的數字，元大寶華預估2020年1月整體外銷訂單金額會比2019年12月還少，且按照接單金額計算，其動向指數為28.8，賴怡欣認為，這是非常低的指標，距離50的榮枯線還有一段距離。

此外，武漢肺炎疫情在春節期間肆虐全球經濟，引起市場的短期恐慌，包括美國、香港、新加坡股市都受到衝擊，我國台股也在1月30日重挫696.97點、創下史上最大跌點紀錄。

財長蘇建榮罕見地31日開盤前信心喊話、為資本市場打氣，他認為台股尚有經濟基本面良好、境外資金持續回流投資、國際股市跌幅趨緩等三大因素。凸顯政府非常重視維持股市的穩定。

賴怡欣指出，武漢肺炎主要是影響消費者信心、人員流通或旅遊業，短期內，對我國出口還不至於有太大影響，像是商務、工業生產活動都還在進行，但仍要觀察2月後疫情的發展概況。

(工商 )