國民黨黨主席補選，前副主席郝龍斌將與立委江啟臣對決。對郝江兩人選情，前立委沈富雄在臉書預測，江啟臣會順利當選，郝龍斌不但輸，而且輸得不好看。

沈富雄在臉書以《人不宜、時間不宜、位子不宜》為題，做了11點選情演變推估如下：

（一）朱立倫退出後，形成江啟臣、郝龍斌互爭主席大位。

（二）周錫瑋、謝龍介等親韓人士不敢輕舉妄動，因為恐會害了韓的卿卿性命，罷韓的動能會大增。果然，周已在領表第一天明確表態挺江。

（三）郝如知難而退是最佳結局，黃復興黨部消失於無形，失去最後一次反撲的機會。

（四）如江、郝戰到最後，則黃復興越用力，江贏得越輕鬆，黃復興的幫倒忙有如韓粉的排斥非同溫層。

（五）萬一郝贏得選舉，仍然擋不住國民黨徹底本土化的大勢所趨，頂多只是往後推遲兩年。

（六）新主席上任後，不必特別挑戰黃復興，只要把黨的組織加以內造化及扁平化，黃復興的19萬黨員在各選區得到成比例的公職及黨代表名額，黃復興的特殊地位自然化解。

（七）黃復興黨員如果仍想退黨，聽其自然，不久就會新黨化。

（八）年齡是假議題，美國的正副總統、參眾兩院議長、民主黨總統候選人前兩名的平均年齡接近80歲。

（九）年齡在民進黨不成問題，只有在國民黨會有問題，因為：(1)老幹新枝對兩岸政策的主張明顯不同。(2)退出權力中心的大老們仍享有不成比例的影響力，這在美國甚至台灣的民進黨甚為少見。

（十）我預測江會順利當選，郝不但輸，而且輸得不好看，黃復興恐怕不敢表態甚至怯戰。我想不通為何郝想不通他的參選是「不對的人、在不對的時間、想佔不對的位子」。我在節目裡公開建議趙少康勸郝不要選，因為他倆有交情，只有趙勸得動。不過，趙拒絕了，還給個理由說：中國派和台灣派要共治國民黨，這一點，我更想不通了。

（十一）我仍然相信國民黨會改造成功，黨外人士盍興乎來，一起拉它一把！

(中時電子報)