扯！越南把台灣當「中國」禁飛 越航竟趕乘客下機 19:272020/02/01 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 越南把台灣當「中國」禁飛，今天下午越南航空竟趕乘客下機。（柯宗緯/攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄小港機場國際航空站今晚表示，越南發布公告不接與「中國」往返的班機至今年5月1日，初步認為台灣也屬之，未料1架越南航空VN585預定下午4點啟程前往越南河內，也無法起飛，越航竟把已登機的旅客趕下飛機，因此目前我方民航局不讓越航飛機離場。 針對該事件，高雄航空站報告指出，正與越南區管持續溝通。高雄航空站副主任孫翼中表示，「目前我方民航局不讓他們飛機離場，因為他們把已登機旅客趕下來，實在過分」。 (中時 ) #越南 #航空站 #高雄 #飛機 #越航 也許您會感興趣 推薦閱讀 「罷韓」不可能過？網：這些人是關鍵 09:252020/01/28 政治 高雄》Jets樂園進駐高雄 賴神光臨一圓小時夢 17:062020/01/29 政治 罷韓會不會成功？網友曝關鍵：很難 08:192020/01/30 政治 首日連署破3萬 綠大老稱罷韓300％必成功 08:462020/01/31 政治 新北勞工局取消越南活動 投入武漢肺炎防疫措施宣導 23:552020/01/31 生活 工商社論》越南藉中美貿易衝突進行產業轉型 04:092020/02/01 財經要聞 肺炎衝擊 復盛加速越南擴廠 04:092020/02/01 證券．權證 金門春運圓滿結束 聯合補位協助近500人 10:542020/02/01 生活 2台商中鏢 柯籲就地治療 10:572020/02/01 政治 大陸包機接回滯留各國陸客 首批3架次接回310湖北人 11:132020/02/01 兩岸 政治熱門新聞 為什麼韓國瑜又被罵？網：這習慣不改肯定被罵翻 - 政治 虛驚一場 越南禁飛範圍排除台灣 - 政治 韓國瑜要蓋大型收容所 網怒吼 - 政治 韓粉發動罷免黃捷 陳揮文建議韓國瑜出面做這件事 - 政治 民眾黨 時力是綠營附隨組織 李來希找到證據了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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