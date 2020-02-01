高雄小港機場國際航空站今晚表示，越南發布公告不接與「中國」往返的班機至今年5月1日，初步認為台灣也屬之，未料1架越南航空VN585預定下午4點啟程前往越南河內，也無法起飛，越航竟把已登機的旅客趕下飛機，因此目前我方民航局不讓越航飛機離場。

針對該事件，高雄航空站報告指出，正與越南區管持續溝通。高雄航空站副主任孫翼中表示，「目前我方民航局不讓他們飛機離場，因為他們把已登機旅客趕下來，實在過分」。

(中時 )