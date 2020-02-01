下野紘俏皮模仿我妻善逸的神情，讓粉絲直呼卡哇伊。(木棉花提供／王寶兒台北傳真)

下野紘(右二)首度訪台，看著現場播出的動畫片段，有感而發的說，我妻善逸真的是一位厲害的角色。(木棉花提供／王寶兒台北傳真)

下野紘(前排右一)與電視動畫製作人高橋祐馬(前排右二)一同訪台，吸引大批粉絲共襄盛舉。(木棉花提供／王寶兒台北傳真)

飾演人氣動漫《鬼滅之刃》重要角色「我妻善逸」的聲優下野紘，今日首度訪台，於台北國際動漫節中登場。下野紘特意穿著呼應飾演角色的黃黑色相間服裝，熱情向台灣粉絲問好，現場演譯他在動畫中的經典招式「雷之呼吸」，也同粉絲撒嬌大喊「禰豆子」，讓現場大批女粉絲尖叫連連，直呼「卡哇伊」。

下野紘表示，飾演我妻善逸最重要的是保護喉嚨，「善逸是很吵的耍寶角色，大部分時間都在大叫，台詞也長，配音時容易感到喘不過氣，不要讓自己缺氧昏倒是最困難的地方。需要注意發聲方式並補充水分，多泡澡讓身體保暖。如何叫的有趣也是挑戰，飾演這個角色讓我的聲優技能上升不少。」

下野紘認為，雖我妻善逸總是在大吼大叫，但遇到危機反而會變的非常帥氣，「最令我感到印象深刻的是第17集，談到了我妻善逸與爺爺的往事，對善逸來說是非常辛苦的一話。因為角色本身個性落差大，也讓演技幅度變化很大。」更形容我妻善逸常常發出『骯髒的高音』，為揣摩聲音表現而參考日本聲優千葉繁的作品。

《鬼滅之刃》描述少年「炭治郎」與被鬼化的妹妹「禰豆子」的殺鬼冒險歷程。下野紘飾演的角色我妻善逸，常常對禰豆子示愛，雖平常個性膽小，但總在睡著或昏倒之際，展現驚人力量。我妻善逸在戰鬥時，多是低沉渾厚的嗓音，與平日高喊大叫的聲線有極大區別，下野紘在粉絲見面會上也現場演譯了不同動畫片段，收放自如的嗓音讓粉絲大為讚嘆。

《鬼滅之刃》因動畫播出，使漫畫銷量突破2500萬冊，更打敗《航海王One Piece》成去年日本年度暢銷漫畫冠軍。電視動畫製作人高橋祐馬表示，日本盛行手繪動畫，須花較多心力塑造角色，如我妻善逸佈滿三角形圖樣的服裝描繪就十分費時。他也說，我妻善逸的「落差萌」非常厲害，在下野紘初次到錄音室配音時，都忍不住讓工作人員大爆笑，「《鬼滅之刃》因為這個角色變得有趣。」

在粉絲見面會上，飾演主角炭治郎的聲優花江夏樹透過影片驚喜現身，讓粉絲相當驚喜，他在影片中表示，非常想來台灣旅遊，希望能有機會造訪台灣。下野紘說，此回初次訪台已造訪了九份，也品嘗過台灣的茶及紹興酒，主動以「紹興酒」及「請跟我結婚」為題，現場即興演唱歌曲，逗得粉絲相當開心。

(中時 )