武漢肺炎疫情持續延燒，許多大型活動、演唱會因而延期，而金曲台語歌后詹雅雯「30又怎樣」演唱會如期於1日在台北小巨蛋舉行，亦是疫情爆發以來首場在小巨蛋演唱會。對於疫情詹雅雯也特別要求主辦方有配套措施，在驗票處除了查驗門票外，也有專人為觀眾一一測量額溫、並提供酒精消毒，盼歌迷來看眼唱會都能平安健康。

為防範武漢肺炎疫情，詹雅雯1日於小巨蛋演唱會，入口一一為觀眾測量體溫。（粘耿豪攝）

詹雅雯出道30週年演唱會1日移師台北小巨蛋舉行，近日因武漢肺炎疫情擴大，許多歌迷不斷詢問是否如期舉行或取消，詹雅雯也相當擔憂，為讓演出順利進行，除了在入場處準備酒精提供歌迷消毒，出入口處工作人員也為歌迷測量額溫，也有許多歌迷自主維護健康，將近9成觀眾都戴口罩入席。

為防範武漢肺炎疫情，觀眾參加演唱會，於台北小巨蛋入口接受測量體溫。（粘耿豪攝）

主辦單位寬宏藝術於臉書公告，除了嚴格要求表演團隊及所有相關工作人員全力配合防疫措施，另請進場觀眾應配戴口罩進場，若有因發燒感冒症狀臨時不能進場欣賞者，可由現場工作人員檢測體溫後協助辦理退票事宜，並將持續密切注意國內外疫情變化，全力配合政府政策，提升防疫機制。

詹雅雯30周年演唱會1日於台北小巨蛋舉行，為防範武漢肺炎疫情，入口處設置酒精提供觀眾消毒。（粘耿豪攝）

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