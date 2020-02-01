大逆轉！越南下午起全面禁止陸港澳台航班入境，經過一個下午的積極斡旋，根據ICAO稍早發出通告，禁制範圍排除台灣，僅剩下陸港澳，虛驚一場，如無意外，台越兩地航班明天可正常起降。

台越兩地市占率最高的越捷航空，稍早也在臉書上貼出公告，表示「越南民航局已經宣佈解禁臺灣，即刻起航班一切順利運作，造成您的不便，敬請見諒。」

繼義大利禁止台籍航空入境後，越南昨天下午突然宣佈跟進，影響所及包括星宇今天JX1701飛峴港、另一架長榮航空BR-385飛河內航班則被迫折返回台華航稍早CI793飛河內也被迫取消。

目前往來台越間的航空公司，我方有華航、長榮、星宇，越方有越航、越捷、越竹、捷星太平洋，航點遍及胡志明市、河內、峴港。根據民航局的統計，每月總座位數約37萬、載運旅次約27.7萬，若停航3個月，影響約80萬人次。

長榮航空表示，稍早接獲越南通知，接受台灣飛往越南之班機，今晚立榮航空B7-29將會維持飛航，但將延遲至23:00起飛，長榮與立榮航空明日以後往返越南之航班均維持正常起降。。

(中時電子報)